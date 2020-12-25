Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, şair Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki müzeye dönüştürülen, çocukluğunun geçtiği evde 84'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı.

Bayramiç Kaymakamlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği, müzeye dönüştürülen evde ölümünün 84'üncü yılında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programına, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun, ve STK temsilcileri ile sınırlı sayıda kişi katıldı.

Bayramiç İmam Lisesi edebiyat öğretmeni Aykut Aksoy, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve Bayramiç'teki çocukluğuyla ilgili konuşma yaptı. Ersoy'un babasının imamlık yaptığı Taşköprü Camisi de ziyaretçiler tarafından gezildi.

Çan Yolu Camisi'nin imamı Ahmet Keskin tarafından programda Kur'an-ı Kerim okundu. Bayramiç Müftüsü Ertuğrul Akın'ın duasıyla anma töreni son buldu. Program sonunda ziyaretçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzeye dönüştürülen evi gezdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-12-25 16:26:37



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