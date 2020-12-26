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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili 

DHA

Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili 


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin 'Bayramiç Beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuşuyor. Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde 16 Aralık'ta yayımlanan ilana 3 aylık sürede itiraz olmaması halinde, Bayramiç Beyazı Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 6'ncı ürünü olacak. Ürün bu şekilde, her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB´de de koruma altına alınacak.
Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini 'Bayramiç Beyazı', 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. Ürün, yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2013 yılında 'Bayramiç Beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzeti nedeniyle vazgeçmediği Bayramiç Beyazı, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Türk Patent Enstitüsü'ne yaptıkları başvurunun ardından 2013 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Bayramiç Beyazı'nı markalaştırmak için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. 2016 yılında yaptıkları müracaat sonucunda Bayramiç Beyazı'nın 4 çeşit fidan tescilinin gerçekleştiğini de anlatan Başkan Pehlivan, "Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili almak için de başvurumuzu yapmıştık. 16 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan yayımlandı. Şimdi 3 aylık sürede itiraz olmaması halinde Bayramiç Beyazı uluslararası normlarda belgesini almış olacak. Bundan sonra Bayramiç Beyazının paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlevini yapmak zorundayız. Coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor" dedi.
'AVRUPA'YA BAYRAMİÇ BEYAZI BAYRAĞINI DİKECEĞİZ'
Bayramiç Beyazı'nın, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili alan Türkiye'nin 6'ncı ürünü olduğunu belirten Pehlivan, "Biz Avrupa'ya Bayramiç Beyazı bayrağını dikmiş olacağız. Üretim noktasında sıkıntımız yok. Pazarlama noktasında Avrupa Birliği'nin ülkelerinin market reyonlarında Bayramiç Beyazı yerini almış olacak. İhracatın önü tamamen açılmış olacak. Tüm yerel ve büyük zincir marketlerinde Bayramiç Beyazı satışa sunulacak. Bu ürün farklı isimler altında satılıyordu. Ama bu sorun şimdi aşılmış oldu. Bugüne kadar Avrupa'da tescillenmiş ürünler Malatya Kayısısı, Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi. Bizden 2 gün önce de Milas Zeytinyağı yayına çıktı. Ama Türkiye´nin toplam 18 ürün müracaatı var. Bunların içinde biz 6'ncı sıradayız. Ümit ediyorum ki 3 aylık süre zarfında bu tescil gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.
ÜRÜNÜN TANINABİLİRLİĞİ ÖNEMLİ
Bayramiç Beyazı'nın satışından çok tanınabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Başkan Pehlivan, "Avrupa'da çok değişik seminerlere çağrılıyoruz. Ama Bayramiç Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odası olarak çağrılmıyoruz. Bayramiç Beyazı coğrafi işaretli bir ürün olduğu için çağrılıyoruz. Avrupa'da coğrafi işaretler çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Amacımız farkındalık yaratıp üreticinin daha fazla para kazanması. İnsanlar beyaz nektarin yiyebilir ama Bayramiç Beyazı'nın tadı farklıdır. Bugün Bayramiç Beyazı ile beyaz nektarini ayıran özellikler vardır. Bunun laboratuvar analizleri, tahlilleri, üniversite hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla mevcuttur. Açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Sürdürülebilir bir tarımla yapılan üründür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-26 09:57:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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