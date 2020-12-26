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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3.5 ayda 16 kilo verdi

İHA

3.5 ayda 16 kilo verdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki genç kız, sağlıklı beslenme sonucu 3.5 ayda 16 kilo vererek, 96 kilodan 80 kiloya düştü.
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Cengiz Ünüvar, 23 yaşındaki Çisem Dirçaş’ın kendisine başvurduğunu belirterek, “Eliminasyon diyeti ile başladık, şimdi normal beslenmeye geçtik. Çisem her şey yiyebiliyor. Eliminasyon elimine etmek, çıkarmak anlamına geliyor. 23 yaşındaki kızımıza un ve unlu ürünleri, süt ve süt ürünlerinin olmadığı 3 haftalık bir diyet uyguladık. 3 hafta sonra yasakladığımız ürünleri teker teker ilave ettik. Uzun yıllar zayıflamak için uğraşan kızımız bize geldiğinde çok da umutlu değildi. Bizi dinledi. Kendine güveni geldi. Bize başvuran hastalarımıza pandemi sürecinde bir takım vitaminleri almalarını öneriyoruz ancak en önemlisi yediklerimize dikkat etmemiz" dedi.
Sürekli kilo vermeye çalışarak, spor salonlarına giden ancak bir sonuç alamadığı için hep vazgeçtiğini belirten Çisem Dirçaş “Şekerimi bir kaç kere ölçtürdüm ama ya normal ya da biraz yüksek çıktı. Amcam şeker direnci yüzünden insanların kilo veremediklerini duymuş ve bana söyledi. Eşi beni doktora götürdü. Doktorum Cengiz Ünüvar bana tiroid ve insülin direnci tedavisine başladı. Diyetisyenim Burcu Peçen’e sevk etti. Eliminasyon diyetine başlamış olduk. Başta aşırı zor geldi ve vazgeçmeyi düşündüm. İlk ay sonra vücudumda değişimler olmaya başladı rahat yürümeye başladım, yüzüm inceldi. Sağlıklı beslenmeden zevk almaya başladım. Önceden 102 kiloydum, diyete 96 kilodayken başladım. Şimdi 80 kiloya düştüm ve kilo vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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