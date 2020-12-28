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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

DHA

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi´nde yarın olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli arasında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde olumsuz hava şartları beklenmesi nedeniyle yarın GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre: GökçeadaKabatepe hattında, Gökçeada´dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
BozcaadaGeyikli hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ile 11.00, Geyikli'den ise 08.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan bugün akşam GökçeadaKabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 22.00'de yapılması planlanan feribot seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-28 16:08:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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