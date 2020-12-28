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AK Parti'li Turan: Söz konusu Çanakkale'ye hizmetse parti ayrımı yapmayız

DHA

AK Parti'li Turan: Söz konusu Çanakkale'ye hizmetse parti ayrımı yapmayız


ÇANAKKALE (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, "Söz konusu memleketse, Çanakkale´mize hizmetse parti ayrımı yapmayız. Tarihin emaneti Çanakkale gibi ortak bir paydamız var. Bizim bu hassasiyetimizin karşılığını CHP´lilerden de görmek istiyoruz" dedi. 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Çanakkale Ticaret Borsası´nda bir araya geldi. Görüşmede, Çanakkale Belediyesi´nin talepleri ve şehrin sorunları değerlendirildi. Turan, Çanakkale'ye hizmet noktasında parti ayrımı yapmadan çalıştıklarını belirterek, "Tarihin emaneti Çanakkale gibi ortak bir paydamız var. Bizim bu hassasiyetimizin karşılığını CHP´lilerden de görmek istiyoruz. Diyalog ve samimiyet karşılıklı olunca anlam kazanır. CHP´li İl Genel Meclisi üyelerinin şehrimizin bütçesindeki partizan ve adaletsiz davranışı, şehrin en önemli markalarından Gestaş'ın gemi almak için borç ve kredi talebinin kabul edilmemesi gibi konulara üzülerek şahit olduğumuzu Sayın Başkana ifade ettik" dedi.
AK Parti'li Bülent Turan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a, Çanakkalelilerin çözüm beklediği sorunları da ilettiğini ifade ederek, "Yıllardır çözülemeyen sosyal konutların dönüşümü konusu başta olmak üzere, Cennet otoparkı inşaatı, Sarıçay´ın bakımı, Roman kardeşlerimizin yaşadığı mahallelerin dönüştürülmesi, bitmeyen belediye binası inşaatı ve su sorunu için acil formüller bulunması gerektiğini dile getirdik. Yine belediyenin, 250 milyon gibi borç yükünden, belediyeye ait iştiraklerin ihale açılmadan pazarlık usulü ile kiralanmasından, halk otobüsü ihalelerindeki Sayıştay raporuna da yansıyan kayırmalardan ve gerçekleşen birçok satın almanın ihalesiz bir şekilde şehir dışındaki şirketlerden yapılmasından duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik. Ayrıca insanı bunaltan, zaman kaybına yol açan şehir trafiği hakkındaki görüşlerimizi söyledik. Böyle bir trafik çilesini hemşehrilerimiz hak etmiyor. 550 bin nüfuslu Çanakkale´nin trafiği neredeyse 16 milyonluk İstanbul´un trafiğini geçti. Sosyal konutlar için 13 kat plan yaparak, rant dedikodularına da kapı açarak, kanuna aykırı olan 13 katlı projeden dolayı yıllarca tek adım atılamadı. Kanunlar ve yönetmelikler belli. 13 kata hiç kimsenin evet deme imkanı olamaz. Şimdi Sayın Başkandan öğrendik ki tekrar yeni bir proje yapılıyormuş. Ümit ederim bu düzenleme kanuna uygun hazırlanır, biz de keyifle omuz veririz. Çanakkale olarak kentsel dönüşüm konusunda bırakın AK Parti´li belediyeleri, CHP´li belediyelerin bile çok gerisinde kalmış durumdayız. Nasıl kısa daha önce mezarlık yeri, hafriyat yeri, kredi talebi gibi konularda yardımcı olduysak belediye üzerine düşeni yaptığında sosyal konutların dönüşümü başta olmak üzere her konuda da desteğe açığız" dedi.
AK Parti´li Bülent Turan'ın, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile gerçekleştirdiği görüşmede Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel de bulundu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-28 18:07:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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