Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Atalay, Çanakkale’de göreve başladı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne yeni atanan Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ramazan Atalay, hasta kabulüne başladı.

2005 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Op. Dr. Ramazan Atalay, 2017 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamladı. 2020 yılında Gastroenterolojik Cerrahi Yandal Uzmanlık eğitimini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak göreve başladı.

Sindirim sistemi hastalıklarının cerrahi tedavisinin yapıldığı Gastroenterolojik Cerrahi Bölümünde; sindirim sistemi kanserleri, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karın zarı ile ilgili organlarda meydana gelen hastalıkların tanıtedavileri ayrıca obezite cerrahisi, mide botoksu, mide balonu ve metabolik cerrahi işlemleri de yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.