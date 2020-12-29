Çanakkale´de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de özellikle Kuzey Ege Denizi´nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamadı. Boğaz hattında çalışan feribotlar, lodosun oluşturduğu dalgalar nedeniyle beşik gibi sallandı.
Kuzey Ege Denizi´nde fırtına şeklinde esen lodos, Çanakkale Boğazı içerisinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamadı. Ancak Gestaş firması, Çanakkale Boğaz hattındaki seferlerine devam etti. Kuvvetli lodosun oluşturduğu dalgalar, Çanakkale-Eceabat ile Çanakkale-Kilitbahir arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotların beşik gibi sallanmasını neden olurken ortaya ilginç görüntüler çıktı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-12-29 15:57:50
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