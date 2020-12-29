Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 14.45’te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisi, saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını geçerek, Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı. Geminin Çanakkale Boğazı’ndan geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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