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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi

DHA

Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom uygulamaları üzerinden 436 öğrenciye trafik eğitimi verdi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, çocuklara küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturacak eğitimleri sürdürüyor. Jandarma Trafik ekipleri, 11 faklı okulda 436 öğrenciye, EBA) ve ZOOM programı üzerinden trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-30 10:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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