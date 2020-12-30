Çanakkale jandarma ekiplerinden online trafik güvenliği eğitimi

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından 436 öğrenciye online trafik güvenliği eğitimi verildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2125 Aralık 2020 tarihlerinde, 11 farklı okulda 436 ilkokul öğrencisine, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom programları üzerinden trafik güvenliği eğitimi verildi.

Jandarma trafik timleri tarafından öğrencilere; temel trafik kuralları, trafik ışık ve işaretleri, emniyet kemerinin önemi, çocukların anne ve babalarının uymaları gereken trafik kuralları anlatıldı.

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