Eti Bakır’dan eğitime destek

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde bakır madeni işletmesi açmaya hazırlanan Eti Bakır A. Ş. uzaktan eğitime destek verdi.

Çanakkale’nin Çan İlçesine bağlı Halilağa köyünden projesini alarak bakır madeni işletmesi açmaya hazırlanan Eti Bakır A.Ş, ülkemizin geçtiği zorlu süreçte uzaktan eğitim gören öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için etki alanı içinde bulunan Hacıbekirler, Muratlar, Halilağa, Söğütgediği, Tepeköy ve Hacıdervişler köylerinde İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine tablet hediye ederek katkıda bulundu. Eti Bakır A.Ş. İşletme Müdürü Mahir Tezcan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Naci Tülek ilgili köy muhtarları ile birlikte pandemi şartlarına uyularak tablet dağıtımı yapıldı. Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Naci Tülek yaptığı açıklamada, “Eti Bakır bölgede altı aydır faaliyet gösteren bir firma olmasına rağmen çevre köylere yaptığı yatırımlar ile farkını gösteriyor. Köylerin ihtiyaçlarına göre alt yapı ve üst yapı işlerine destekleri, eğitime katkı, profesyonel ve amatör spor kulüplerine destek gibi bir çok çalışma ve destek gerçekleştirdi, bundan sonra da destek ve çalışmalarını devam ettirecek” dedi.

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