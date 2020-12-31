Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre: Kabatepe Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2020-12-31 10:10:04
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