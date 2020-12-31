Doktor, mikro çizimler yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktor, mikro çizimler yapıyor

DHA

Doktor, mikro çizimler yapıyor


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru (32), pirinç ve incir çekirdeği, dil çubuğu, madeni para, hap ambalajı, kabak çekirdeği, makarna, sakal kılı gibi objelere mikro resimler çiziyor.
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alpay Burak Doğru, 4 yaşında başladığı resim sanatını, eğitim almadan geliştirdi. Babası doktor, annesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Dr. Doğru, son 5 yılda mikro tıp resmi, mikro resim ve mikro heykeltıraşlık üzerine 500'e yakın eser yaptı. Dr. Doğru, eserlerini oluştururken herhangi büyüteç mekanizması kullanmadan pirinç, incir çekirdeği, dil çubuğu, madeni para, hap ambalajı, kabak çekirdeği, makarna ve sakal kılı gibi objelere resimler çiziyor.
Resim merakının 4 yaşından itibaren evde duvarları ve kendi vücudunu boyayarak başladığını ifade eden Dr. Alpay Burak Doğru, "Annem ve babam resim konusunda beni hiç engellemedi. Resim hayatım bundan 29 yıl önce başladı diyebilirim. Son 5 sene içerisinde `mikro tıp ressamlığı´ adından bir resim dalı geliştirdim. Son dönemde ise kalem ucuna mikro heykel yapmaya yeni başladım. En küçük yaptığım resim, sakalım üstüne ay yıldız Türk bayrağı oldu. Bu eseri de büyüteç kullanmadan yaptım. Sonraki en küçük resmim pirinç tanesine kalpaklı siyah beyaz Atatürk portresi, Vincent Van Gogh, yıldızlı gece tablosunu pirinç tanesi üzerine yaptım. Ardından çıplak gözle yaptığım tam anatomik sağ tarafı beyin, beyincik, beyin sapı omurilik, sol tarafı ise tam anatomik kafatası olan kalem ucuna mikro heykelimi" dedi.
Sanatseverlerin eserlerine büyüteçle baktığını kaydeden Dr. Doğru, "O zaman eserlerim daha net görünüyor. Bir eserimi, ortalama mola vererek 5 ile 9 saat arasında yapıyorum. Hepsinin ayrı bir anlamı var. `Şimdiye kadar çıplak gözle yapılmış en küçük Atatürk heykeli´ diye iddia ettiğim kalem ucuna Atatürk heykelim var. Guinness Rekorlar Kitabı´na başvurduğum kalem ucuna çıplak gözle yapılmış tam anatomik kafatası ve beyin heykelim var. Mikro tıp ressamlığı; `tıbbi olan bir konunun tıbbi olmayan bir nesnenin üzerine mikro olarak resmedilmesi veya tıbbi olmayan bir konunun tıbbi olan bir nesne üzerine mikro olarak resmedilmesine´ deniyor. Bu tekniği `benim bulduğumu´ iddia ediyorum. Yolda yürüyen ve üstüne basmaktan çekindiğimiz bir karıncaya elektron mikroskopla baktığımızda hayal edilemeyecek bir karmaşa olduğunu görüyoruz. Mikro boyut, bakış açımızı 180 derece değiştiriyor. Mikro resim sayesinde geçen yıl ekim ayında Paris'te Louvre Müzesi´nde Uluslararası Sanat Fuarı´na katıldım. Orada Aşık Veysel'i, Cem Karaca'yı, Atatürk'ü fuarı gezenlere tanıttım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-31 11:42:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de, 91 şişe kaçak votka ele geçirildi
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’de yangında bir aile facianın eşiğinden döndü
YEREL HABERLER Çanakkale’de yangında bir aile facianın eşiğinden ...
Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çanakkale'de sobalı evde çıkan yangında mahsur kalan ...
Çanakkale'de sigara imalathanesine çevrilen eve polis baskını
YEREL HABERLER Çanakkale'de sigara imalathanesine çevrilen eve polis ...
1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda sona yaklaşıldı
Çanakkale 1915 Köprüsü ‘kedi yolu’nun yüzde 70’i tamamlandı
YEREL HABERLER Çanakkale 1915 Köprüsü ‘kedi yolu’nun yüzde 70’i ...
Eti Bakır’dan eğitime destek
YEREL HABERLER Eti Bakır’dan eğitime destek
Çanakkale jandarma ekiplerinden online trafik güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Çanakkale jandarma ekiplerinden online trafik ...
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 122 oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 239 bin 122 ...
Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Çanakkale'de jandarmadan EBA ve Zoom üzerinden ...
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale ...
Çanakkale´de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ada seferleri durdu
YEREL HABERLER Çanakkale´de lodos; feribotlar beşik gibi sallandı, ...
Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de ata eziyet eden kişiye ceza kesildi
Çanakkale’de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı
Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Atalay, Çanakkale’de göreve başladı
YEREL HABERLER Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Atalay, Çanakkale’de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X