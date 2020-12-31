Çanakkale yılbaşı öncesi sessizliğe büründü

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de yılbaşı öncesi, korona virüs (Covid19) salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Çanakkale sessizliğe büründü. Kent meydanları ve caddeler boş kalırken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Faruk Duman, denetim noktalarındaki polis ekiplerine başarılar dileyerek, yeni yılını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.