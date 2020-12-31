Çanakkale yeni yıla boş sokaklarla girecek



Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam başlayıp 80 saat sürecek olan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis trafikte seyreden araçları ve motosikletleri durdurarak izin belgeleri olup olmadığını denetledi.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Çanakkale'de de cadde ve sokakların boşalmasına neden oldu. Saat 21.00'i gösterdiğinde kentin değişik noktalarında polis ekipleri, kontrollerine başladı. Ekipler, trafikte seyreden araçları ve motosükletleri durdurarak izin belgeleri olup olmadığını denetledi.

Çanakkale'de tarihi Saat Kulesinin çevresi kısıtlama nedeniyle bol bir görüntü sergilerken kule üzerine 'Hoşgeldin 2021' yazılı afiş asıldı. Polis kentte alınan tedbirler nedeniyle yasaklanan yılbaşı kutlamalarına yönelikte devriye gezerek, geç saatlere kadar denetimlerini sürdürecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-31 22:07:04



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