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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Can ve Başkan Erdoğan, çalışanları yalnız bırakmadı

İHA

Kaymakam Can ve Başkan Erdoğan, çalışanları yalnız bırakmadı

Çanakkale’nin Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 2021 yılına görevleri başında giren kamu personelini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ziyarette bulunduğu Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü, Biga Devlet Hastanesi, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında kamu personeline meyve paketi ve tatlı ikramında bulundu.
Yılbaşında görev başında olan personelle sohbet eden Kaymakam Can ve Başkan Erdoğan, Biga Devlet Hastanesi acil servisinde bulunan hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunarak yeni yılını kutladı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can, “Milletimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarımızı, polisimizi, askerimizi, itfaiyemizi yeni yıllarında yalnız bırakmadık. Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’la birlikte ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık, sohbet ettik, kolaylıklar diledik. 2020 zor bir yıl oldu. Allah gayretlerini artırsın. İnşallah yeni yıl sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur. Çalışmalarında herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “7 gün 24 saat halkımız için çalışan kahraman sağlık çalışanlarımızı, polisimizi, jandarmamızı ve itfaiyemizi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalıştıkları için kendilerine minnettarız. Hastane ziyaretlerimizde ise halkımıza acil şifalar temennisinde bulunduk. Yeni yılını kutladığımız arkadaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum. 2021 kazasız, belasız sağlık dolu bir yol olur inşallah. Hep birlikte Biga’mız için gece gündüz çalışmayı ve hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
Çalışanlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmadıkları ve destekleri için Kaymakam Can ve Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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