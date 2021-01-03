Gelibolu Yarımadası'nda görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi. Bugüne kadar tarihi alanı ziyaret eden çok sayıda kişi tarafından fotoğrafı çekilen tilki, 2020'nin son gününde ise Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz tarafından görüntülendi.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan'ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı. Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi.

Fotoğrafları binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından begenilen tilki, 2020'nin son gününde ise, Tarihi Alan'daki şehitiklerin fotoğrafını çeken arkadaşlar Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz'ın karşısına çıktı. Tarihi alanda tilkiyi görüntüleme şansı bulan 3 arkadaşın sosyal medyada hesaplarından paylaştığı fotoğraflar da takipçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de, sosyal medyada büyük beğeni toplayan tilkinin bir fotoğrafını 'Tarihi alan sakinlerinden' mesajıyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-03 14:54:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.