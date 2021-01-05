Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz, Radar Tepesi mevkisindeki Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine yıldırım düşme anını fotoğrafladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Ard arda çakan şimşekler Çanakkale semalarını aydınlattı. Hobi olarak fotoğraf çeken Cihan Kurnaz ise merkeze bağlı Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkisinde bulunan Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı. Kurnaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-01-05 01:03:11
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