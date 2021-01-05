Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı

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Çanakkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı akrabalarının evinde yakalandı.

Çan ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı S.D.’nin akrabalarının evinde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bir süre evi teknik ve fiziki takibe aldı. 2 Ocak Cumartesi günü zanlı S.D.’nin akrabalarının evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, FETÖ/PDY S.D. ile saklanmasına yardım eden B.K., A.K. ve H.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam eden S.D. isimli FETÖ/PDY isimli zanlı 3 Ocak Pazar günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüphelinin Çan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri devam ediyor.

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