Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.D., saklandığı akrabasının evinde yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari S.D.'yi Çan ilçe merkezinde bir akrabasının evinde yakaladı. Bu kişiye yardımcı oldukları öne sürülen B.K., A.K. ve H.D. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-05 13:47:00



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