AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak’ta yapılacak

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yeni yılın ilk haftasında ilçe başkanlarıyla Biga’da bir araya geldi. Başkan Makas, AK Parti İlçe Başkanlarıyla birlikte düzenlediği basın açıklamasında 7. Olağan İl Kongresi’nin 20 Ocak tarihinde yapılacağını duyurdu.

Biga Belediye Meydanı’nda pandemi tedbirleri kapsamında ilçe başkanlarıyla birlikte basın açıklaması yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 2020 yılı çalışmalar ve İl Kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Makas, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İl ve ilçe teşkilatları olarak Çanakkale halkına, ve kente hizmet için çalıştıklarını söyledi. Göreve geldikleri bir yıllık süreçte Kadın ve Gençlik Kolları ile ana kademe ilçe kongrelerini yaptıklarını hatırlatan Başkan Makas, “2020 yılı bizim için teşkilatlarımızı yenileme, bu yenilenmeyle birlikte yeni bir motivasyonla kentimize ve hemşehrilerimize hizmet etme yılı oldu” dedi. Kongre süreçleri ve sonrasında ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Makas, “İlçe ziyaretlerimize devam ettik ve ediyoruz. Hem teşkilatlarımızla hem de vatandaşlarımızla buluşmak bizim için çok önemli. Birlik ve beraberliğin önemini bilerek, çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve önderliğinde 2020 yılında başlatılan Gönül Seferberliği Kampanyası” kapsamında, yeni üye çalışmalarında ülke genelinde bir başarı elde ettiklerini de vurgulayan Başkan Makas, AK Parti Çanakkale Teşkilatları olarak, salgın sürecinin zorluklarına rağmen 16 bin yeni üyeyi AK Parti’ye kazandırdıklarını vurguladı. Başkan Makas, “AK Ailemizi büyütmenin mutluluğunu, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde, bir haftada 9 bin yeni üye yaparak bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Pandemi ile mücadele sürecinde vatandaşların yanında ve destek olmaya devam ettiklerinin altını çizen Başkan Makas, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşarak, varsa ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Kent merkezinden kırsaldaki köylere kadar ziyaretler yaptıklarını ifade eden AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, her hafta esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, taleplerini dinleyip, istişarelerde bulunduklarını söyledi.

AK Parti Teşkilatları ve AK Belediyeler olarak, Çanakkale’nin ve kentte yaşayan her bir bireyin hizmetin ve yatırımların en kalitelisini almaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Makas, “Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’nun büyük gayretleri ve destekleriyle yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

2021 yılında Çanakkale’nin yatırımlarla gelişen ve hizmetlerle daha da büyüyen bir kent olması için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Makas, Çanakkale 7. Olağan İl Kongresi’nin de 20 Ocak tarihinde yapılacağını açıkladı. Başkan Makas, “İl Kongremizin de gerçekleştirilmesinin ardından, Çanakkale ve hemşehrilerimiz için yenilenmiş ilçe teşkilatlarımız ve her geçen gün büyümeye devam eden AK Ailemizle hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

