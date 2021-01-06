Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

DHA

Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Pazarköy köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındı.
Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı. Kurul, ilçeye bağlı Pazaköy köyünde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili yapılan açıklamada; "İlçemiz Pazarköy köyünde saptanan koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 05.01.2021 Salı günü saat 21:00 dan itibaren 10 gün süreyle söz konusu köyümüz için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2021-01-06 12:06:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak’ta yapılacak
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Kongresi 20 Ocak’ta yapılacak
Çanakkale'nin koronavirüs haritasında rahatlatan değişim
YEREL HABERLER Çanakkale'nin koronavirüs haritasında rahatlatan ...
Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı akrabasının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü saklandığı ...
Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de FETÖ üyesi akrabalarının evinde ...
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı
YEREL HABERLER Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı ...
Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak ...
Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de meyve yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık ...
Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 26 ...
Sevimli tilki böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Sevimli tilki böyle görüntülendi
Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon doldu taştı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 80 saatlik kısıtlamanın ardından kordon ...
Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık tutanlarla doldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kısıtlama sonrası iskele, balık ...
Başkan Öz’den sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Başkan Öz’den sıcak çorba ikramı
Kaz Dağları eteklerindeki şeftali ağacı çiçek açtı Küresel ısınma ağaçların dengesini bozdu
YEREL HABERLER Kaz Dağları eteklerindeki şeftali ağacı çiçek ...
Rekortmen dalgıç, 27 kiloluk dev akyayı avladı
YEREL HABERLER Rekortmen dalgıç, 27 kiloluk dev akyayı avladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X