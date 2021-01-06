Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 47,56 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-5 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyoda, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 47,56 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 TL ele geçirildi.Uyuşturucu kullandıkları saptanan 3 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARANAN BİR KİŞİ DE YAKALANDI

Ayrıca operasyonda sırasında hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 1 şüpheli de yakalanıp, tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-06 12:29:47



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