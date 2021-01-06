Çanakkale’de kaçak içki operasyonu

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki suçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 5 Ocak Salı günü Çanakkale il merkezi ve Lapseki ilçesine sahte ve kaçak içki sevkıyatı yapılacağı istihbaratını alan ekipler, Çanakkale Lapseki kara yolunda şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 888 litre kaçak etil alkol ve 16 adet anason kiti ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adlî işlem başlatılırken, kaçak etil alkollere el konuldu.

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