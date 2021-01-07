Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

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ÇANAKKALE, (DHA) EGE Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.58'de merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36.83 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin Gökçeada'ya 41.33 kilometre uzaklıkta olduğu ölçüldü. Gökçeada'da kısmen hissedilen deprem, ilk belirlemelere yıkıma yolaçmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-07 04:51:41



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