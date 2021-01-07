Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi (2)

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YARIN GÖKÇEADA'YA FERİBOT SEFERİ YAPILMAYACAK

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 ile Kabatepe'den saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-07 12:16:14



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