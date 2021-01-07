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Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Yüzlerce ay denizanası suların kirlenmesi ve oksijen seviyesinin düştüğünü gösteriyor

İHA

Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Yüzlerce ay denizanası suların kirlenmesi ve oksijen seviyesinin düştüğünü gösteriyor

Çanakkale’de zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi. Yapılan araştırmalarda ay denizanalarının artması, denizlerin kirlendiğine ve oksijen seviyesinin düştüğü işaret.
Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarla tanınan Müjdat Turan(47), yılbaşından bir gün önce zıpkınla levrek avlamak için daldığı Çanakkale Boğazı’nda yüzlerce ay denizanası görüntüledi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Turan, büyük merak uyandırdı.
Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan’ın kamerasına bu kez yüzlerce ay denizanası takıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turan, “Yılbaşından 1 gün önce, Çanakkale Boğazı Havuzla mevkiinde dalış yaptım. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldığımda yoğun bir ay denizanası kitlesiyle karşılaştım, çok fazla vardı ve ben 30 yıldır denizlerdeyim, bu kadar yoğun denizanası beni şaşırttı. Ve bunu kameramla çekerek, sosyal medya hesabımdan paylaştım” dedi.

“Ay denizanaları düşük oksijende ve kirli sularda beslenen canlılar”
Ay denizanalarının düşük oksijen ve kirli sularda beslendiğine dikkat çeken Turan, “Sonra yaptığımız araştırmalarda uzmanlar, ay denizanalarının küresel ısınma nedeniyle bu mevsimde olmasının ürkütücü olduğunu söylediler. Çünkü, ay denizanaları düşük oksijende yaşayan, kirli sularda daha çok beslenen ve düşük oksijene olan toleranslarından dolayı; beslenme, büyüme ve gelişmesi daha hızlı olan canlılardır. Ve bundan dolayı da çok hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Bu nedenle denizlerimizde, özellikle Çanakkale Boğazı’mızda çok fazla ay denizanasıyla karşılaştık” diye konuştu.
Sorunun küresel bir mesele olduğuna dikkat çeken Turan, “Çünkü denizlerin ısınması, bu mevsimde su sıcaklığının hala 1617 derece olmasından kaynaklı bir mesele. Bu aslında sadece vatandaşların değil, küresel anlamda tüm devletlerin önlem alması gereken bir mevzu. Çünkü denizlerde kirlilik artı ısınma, bunların hepsi toplamda bu sonuçları doğuruyor. Aşırıcı derecede çoğalan denizanaları, denizde düşük oksijenin olduğunu ve kirli olduğunu gösteren bir netice” şeklinde konuştu.

“Denizde yaşayan birçok canlı küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor”
Oksijen seviyesinin azaldığını insanların fark edemeyeceğini, yalnızca deniz canlılarını etkileyeceğini kaydeden Turan, “Sualtında oksijenin düşük olduğunu biz fark edemeyiz. Bunu daha çok deniz canlıları fark eder. Örneğin; son aylarda yaptığım dalışlarda denizlerde bakıyorsunuz midye hiç kalmamış, yani ölmüş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde pinaların çekimlerini yapmıştım, onlar da öldü. Bunların muhtemelen bağlantıları olabilir. Araştırılması gereken konular. Ama bitkiler, midyeler ve denizde yaşayan birçok canlı bu küresel ısınmadan nasibini alacak gibi görünüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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