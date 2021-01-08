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Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’nci yılı nedeniyle tören düzenlendi

İHA

Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’nci yılı nedeniyle tören düzenlendi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi’nde, İtilaf Devletleri’nin Gelibolu Yarımadası’nı Tahliyesinin 105’nci yılı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
9 Ocak 1916 İtilaf Devletlerinin Gelibolu Yarımadası'nı Tahliyesinin 105. Yıl Dönümü Töreni, Covid19 salgını kapsamda alınan tedbirler ile 9 Ocak’ın Cumartesi’ye denk gelmesi sebebiyle sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bugün düzenlendi.
Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğ. Mehmet Cem Okyay, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tahsin Saruhan, Çanakkale protokolü ve askeri erkan katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenk sunumlarıyla başlayan tören; şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, Kur'anı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından protokol üyelerinin şehitliklere karanfil bırakmasıyla sona erdi.
Düzenlenen tören sonrası bir açıklama yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “9 Ocak zafer günümüz. 1915 yılında cereyan eden Çanakkale Savaşları’nın sonucunda, Türk milletinin, Mehmetçiğimizin haklı bir zaferinin tescillendiği, son düşman askerinin Gelibolu Yarımadası’ndan ayrıldığı 9 Ocak günü. Çanakkale'de milletimiz ve Mehmetçiğimiz bir destan yazmıştır. Ve biz de o fedakarlığı yapan, bu topraklar için toprağa düşen o kahramanları anmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da tören icra ettik. Türkiye’de ve dünyada olan salgın sebebiyle daha kontrollü ve az sayıda kişinin katılımıyla bir tören yaptık. Lakin yine o büyük kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek adına saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşı’mızı gönülden okuduk. Başta Anafartalar’ın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygıyla andık. Onları dualarımızla yad ettik. Ve bir kez daha bu toprakları bizlere vatan yapanları rahmet, minnet ve şükranla andık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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