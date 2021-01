Çanakkale Belediye Meclisi'nde 'Millet İttifakı' gerginliği (2)

İYİ PARTİ VE CHP'DEN AÇIKLAMA

Çanakkale Belediyesi Meclisi toplantısında, CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt arasında yaşanan gerginliğin ardından her iki partinin il başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Sayın Burak Kunt'a ve nezdinde İYİ Parti'ye yönelik 'İYİ Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir' diyen, seçimlere birlikte girdiğimiz ve bundan dolayı tarihinin en yüksek oyu ile seçilen bir belediye başkanıdır. Maalesef demokrasi, bazı bedenlere yük getirebilir. Belki de kendi çıkarları için, Millet İttifakı olarak iki partimizin ve kıymetli genel başkanlarının ülke yararına atmış olduğu adımları anlamamış olabilir. Bu söylem Cumhuriyet Halk Partisi ve ona gönül veren teşkilatların da anlamlandıramadığı bir söylem olmuştur. Biz Çanakkale İYİ Parti olarak konunun önemine binaen, her iki genel merkezimizi bilgilendirdik. Şimdi CHP Çanakkale İl Başkanlığı'ndan belediye başkanı adına bir açıklama ve yaptırım beklemekteyiz" denildi.

`AİLE İÇİNDE YAŞANAN KÜÇÜK BİR TARTIŞMA´

CHP Çanakkale İl Başkanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada ise, "Çanakkale Belediye Meclisi olağan toplantısında, İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt´un, belediye başkanımız ve 19 belediye meclis üyemizi anti demokratik davranmakla suçlayarak kınadığını belirtmesi üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Devam eden meclis toplantısında, Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan tarafından yapılan açıklamada demokrasiye ve Millet İttifakı'na olan bağlılık açıkça ifade edilmiştir. Aile içinde yaşanan küçük bir tartışmanın olumsuz sonuçlara neden olamayacağının tüm kamuoyu tarafından bilinmesini ve yaşanan olaydan duyduğumuz üzüntümüzü belirtmek isteriz. Millet İttifakı'nın omurgasını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti açısından ülkemizin geleceği, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına olan bağlılığımız ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne olan sevdamız her şeyin üzerinde gelmektedir" ifadeleri yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

