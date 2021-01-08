Çanakkale’de ticari taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans 96 metre sürüklendi

Çanakkale’de, ticari taksi ile ambulans karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Taksinin yandan çarptığı ambulans yan yatarak 96 metre sürüklendi.



Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçen Metin Özcan yönetimindeki 17 T 319 plakalı ticari taksi, ismi açıklanmayan hastayı alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürmekte olan Mehmet Çakmakçı idaresindeki 17 UT 186 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulans 96 metre sürüklendi. Ambulanstaki sağlık görevlileri; Sultan Arslan Aker, Nazan İşci Gürcü, ambulanstaki hasta ile taksi sürücüsü Mekin Özcan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen sağlık personeli, ambulans içerisindeki tıbbi cihazlar ile yola savrulan malzemeleri alarak muhafaza altına aldı.



Yolun ortasında yan yatan ambulans, trafik polisleri ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi. Maddi hasar oluşan ticari taksi de başka bir çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yola dökülen motor yağı ve cam kırıkları ise belediye ekiplerinin temizlik aracı ile temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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