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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası yapımı ihale edildi

İHA

Çan Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası yapımı ihale edildi

Çanakkale’nin Çan İlçesine yapılacak olan Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı.
Çan İlçesinde içinde birçok kamu kurumunun hizmet vereceği Çan Hükümet konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının ihalesi yapıldı. Ak parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, “15.565.000.TL +KDV’ye ihale edilen Hükümet binasının 15 20 gün içerisinde yer teslimi yapılarak 360 günde bitirileceğini Allah’ın izni ile 2022 Yılı Şubat Ayı’nda da yeni hizmet binamız hizmet vermeye başlayacak. Yeni yapılacak hizmet binası toplam 6500 m2 alana sahip. 5000 m2'si Hükümet Konağı, 1500 m2'si ise Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılacak. Modern, donanımlı kamu kampüsümüzün şimdiden sanayi ve termal turizm kenti Çan'ımıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Ak Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Çan İlçesi için önemli olan bu projede Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Yazı İşleri, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Vergi Dairesi binaları yer alacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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