Çanakkale'de kısıtlamada kordon boyu, martılara kaldı

Burak GEZENCemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kordon boyu, martılara kaldı. Bir kadın ise kısıtlamaya ve yağmura rağmen rıhtım boyunca martılara yiyecek bıraktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çanakkale sokakları boş kaldı. Bazı vatandaşlar, evlerine yakın marketlere giderek alışveriş yaparken, polis ekipleri durdurdukları araçların sürücülerinin izin belgelerini kontrol etti.
Diğer günlerde vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettiği kordon boyu ise, martılara kaldı. Kordon boyu martılarla dolup, taştı.
Bir kadın, yiyecek arayan martılar için kordon boyuna yiyecek bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZE-Cemhan ŞEN
2021-01-09 17:21:48
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.