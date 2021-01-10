Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı

DHA

Çanakkale'de koyun sütü veriminin artırılması projesi çalışmalarına başlandı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin coğrafi işaret tescilli ürünü Ezine peynirinin ham maddesi koyun sütü talebini karşılayarak bölgedeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin verimliliğini artırmak amacıyla, 'Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması' projesi başlatıldı.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin Artırılması" projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek finanse ediliyor. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Vali İlhami Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ve beraberindekilerden oluşan heyet; Ezine ilçesi Danışment Mahallesi, Bayramiç ilçesi Yukarı Şevik Köyü mera alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Ezine ilçesi merkezinde bulunan 5 bin 300 dekarlık mera alanını ziyaret eden heyet, ardından Bayramiç Yukarı Şevik köyünde belirlenen alanı gezdi.
'HAYVAN BAKIMI EĞİTİMİ VERİLECEK'
Ezine Danışment Mahallesi ve Bayramiç Yukarı Şevik Köyü mera alanında yapılan incelemelerde, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ tarafından, proje kapsamında küçükbaş hayvanlarda kaliteyi ve üretim miktarını artırmak amacıyla hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği alanlarda hayvan ıslah çalışmaları, meralarda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmaları, barınakların altyapılarının iyileştirilmesi, hayvan bakımı ve besleme konusunda verilecek eğitimler hakkında bilgi verildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)
2021-01-10 11:52:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de kısıtlamada kordon boyu, martılara kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kısıtlamada kordon boyu, martılara kaldı
Çan Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası yapımı ihale edildi
YEREL HABERLER Çan Hükümet konağı ve Emniyet Müdürlüğü binası yapımı ...
Yenice’de Emniyet ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Yenice’de Emniyet ekipleri sokak hayvanlarını ...
Terzialan Beldesine hibe çöp konteyneri
YEREL HABERLER Terzialan Beldesine hibe çöp konteyneri
Çan organize sanayi bölgesi koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çan organize sanayi bölgesi koordinasyon kurulu ...
Çanakkale'de hasta taşıyan ambulansla taksi çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de hasta taşıyan ambulansla taksi çarpıştı: ...
Çanakkale’de ticari taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı Çarpmanın etkisiyle yan yatan ambulans 96 metre sürüklendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de ticari taksi ile ambulans çarpıştı: 5 ...
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale Belediye Meclisi'nde 'Millet İttifakı' gerginliği (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye Meclisi'nde 'Millet İttifakı' ...
Çanakkale Belediye Meclisi'nde 'Millet İttifakı' gerginliği
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye Meclisi'nde 'Millet İttifakı' ...
İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı tahliyesinin 105'inci yılı kutlandı
YEREL HABERLER İtilaf Devletleri'nin, Gelibolu Yarımadası'nı ...
Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’nci yılı nedeniyle tören düzenlendi
YEREL HABERLER Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesinin 105’nci yılı ...
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'ndan şok sözler Çanakkale'de CHP ile İYİ Parti'nin arasını açacak tartışma HDP barajı aşınca pilav dağıtmasıyla tanınan CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan: "İYİ Parti’nin varlığı, CHP sayesindedir" Çanakkale’de CHP ve İYİ Parti ittifakı kopma noktasına geldi
YEREL HABERLER CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'ndan şok ...