Çanakkale'de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda okullarda bayrak töreni düzenlenerek, İstiklal Marşı okundu.Koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilince Pazartesi sabahları ve Cuma akşamları okullarda İstiklal Marşı bir süredir okunmuyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması yönünde karar aldı. Bunun üzerine Çanakkale'de de tüm okullarda bugün İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal İlkokulu'nda, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın katılımıyla bayrak töreni düzenlendi. Okul yöneticileri ve öğretmenler, saat 10.00'da İstiklal Marşı'nı okudu, Türk bayrağı göndere çekildi. FOTORĞAFLI

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-11 11:10:18



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