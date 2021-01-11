Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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GÖKÇEADA VE BOZCAADA´YA YARIN SABAH Kİ SEFERLER DE İPTAL KUZEY Ege Denizi´nde lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hattındaki feribot seferleri yapılmazken, olumsuz hava koşullarının devam edecek olması nedeniyle yarın da Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan saat 07.00, Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri iptal edildi.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-11 17:39:12



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