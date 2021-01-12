Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Marmara Denizi'nden saat 07.30 Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-12 10:14:41



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