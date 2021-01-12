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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezine ve Bayramiç’e büyük yatırım

İHA

Ezine ve Bayramiç’e büyük yatırım

Çanakkale’de, süt ve süt ürünleri konusunda önemli bir merkez olan Ezine ve Bayramiç ilçelerinde ‘Koyun sütünün artırılması projesi’ çalışmalarına başlanıldı. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Çanakkale markasını her sektörde üst sıralara taşımak için çalışmaların süreceğini söyledi.
Çanakkale’de, coğrafi işaret tescilli ürün olan Ezine peynirinin ham maddesi olan koyun sütü talebini karşılamak ve bölgedeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinin verimliliğini arttırmak amacıyla, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenerek finanse edilecek ‘Çanakkale İlinde Küçükbaş Hayvanlarda Süt Verimi ve Üretiminin arttırılması’ projesi kapsamında küçükbaş hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği bölgelerin belirlenmesi için bir takım incelemeler yapıldı.
Küçükbaş hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği Ezine Merkez ve Bayramiç’in Yukarı Şevik köylerindeki alanlarda incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelere; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan katıldı.
Daha önce belirlenen iki farklı lokasyonda daha yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda hazırlanan raporlar önümüzdeki hafta içinde Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilecek. Hazırlanan proje; küçükbaş hayvanlarda kaliteyi ve üretim miktarını arttırmak amacıyla hayvancılığın toplu olarak yapılabileceği alanlar belirleyerek buralarda hayvan ıslah çalışmaları yapmak, meralarda ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarını yapmak, barınakları iyileştirmek, barınakların altyapılarını iyileştirmek, hayvan bakım besleme konusunda eğitimler düzenlemek gibi birtakım çalışmaları kapsıyor.
Çanakkale’nin, büyük yatırımları almaya devam ettiğini hatırlatan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Son yıllarda, kentimizin markasını daha üst seviyelere taşımak adına sürdürdüğümüz çalışmalar birbiri ardında meyvelerini veriyor. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile her alanda büyük yatırımları kentimize kazandırarak, potansiyelimizi daha da iyi değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Çiftçimiz, üreticimiz, esnafımız, vatandaşımız çalışmalarının karşılığını hak ettikleri şekilde alsınlar istiyoruz. Gıda ürünlerimizi hem ülke hem dünya piyasasına daha kolay sunabileceğimiz Ezine Gıda OSB, Ayvacık jeotermal sera OSB vs. gibi sonrasında peynir denince ilk akla gelen ürün olan Ezine peynirinin hammaddesi koyun sütünü de daha bol, daha kaliteli, daha ulaşılabilir hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönem, ulaşımdan üretime, tarımdan hayvancılığa her yönüyle Çanakkale’mizin ön planda olacağı bir dönem olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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