Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)

GELİBOLU-LAPSEKİ FERİBOT SEFELERİ DE DURDU
Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri saat 13.15 itibariyle geçici olarak iptal edildi. Çanakkale´ye deniz ulaşımı şu an Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarından sağlanabiliyor.
Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında, 2 gündür feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle Kabatepe Limanı´ndan bekleyen TIR´lar kuyruk oluşturdu.
Feribot sırası bekleyen TIR sürücüsü Hilmi Altın, İstanbul´dan geldiğini söyleyerek, "Gökçeada´ya gideceğim. Bugün hava muhalefetinden dolayı burada kaldık. 'Bu akşam saat 19.00´da feribot seferi olacak' dediler ama büyük ihtimalle olmayacak gibi görünüyor. Deniz çok dalgalı" dedi.Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Eceabat Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-01-12 13:59:43
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