Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3)

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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GELİBOLU-LAPSEKİ HATTINDA FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

Çanakkale'de lodos fırtınası nedeniyle saat 13.15 itibariyle durdurulan Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak hatlarındaki feribot seferleri, saat 15.00 itibariyle tekrar başladı.

Öte yandan Gelibolu iç limanda bağlı olan bir balıkçı teknesi, fırtına nedeniyle battı. Batan tekne vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.Doğan ZELOVA/GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-01-12 15:37:44



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