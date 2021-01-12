Çanakkale'de hava bir anda karardı, sokakları göle döndü Beklenen yağış geldi, sokaklar yağmur sularıyla doldu taştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de hava bir anda karardı, sokakları göle döndü Beklenen yağış geldi, sokaklar yağmur sularıyla doldu taştı

İHA

Çanakkale'de hava bir anda karardı, sokakları göle döndü Beklenen yağış geldi, sokaklar yağmur sularıyla doldu taştı

Çanakkale’de akşam saatlerinde beklenen yağış gelirken hayatı olumsuz etkiledi. Havanın bir anda kararmasıyla bastıran yağmur, bazı sokak ve caddelerdeki rögarları doldurup taşırdı. İşten çıkan vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı.

Çanakkale’de 2 gündür devam eden şiddetli lodos fırtınası yerini sağanak yağışa bıraktı. Kentte 17.00 sıralarında etkisini arttıran yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Erken saatte kararan hava nedeniyle boğaz hattında çalışan feribotlar ışıklarını, trafikte bulunan araçlar ise farlarını açarak yollarına devam edebildi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Stadyum Caddesi gibi işlek caddelerde kısa sürede su birikintileri meydana geldi. Belediyeye bağlı ekipler, taşan rögarlara müdahale ederken, polisler de trafik güvenliğini sağladı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada, “Bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan başlayacak yağışların sabah saatlerinden itibaren Çanakkale il genelinde kuvvetli (2150 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (5175 kg/m2) olması beklenmektedir. Çok kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de beklenen yağmur başladı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen yağmur başladı / Ek fotoğraflar
Avlanma yasağı getirilen hamsinin kilosu 40 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Avlanma yasağı getirilen hamsinin kilosu 40 ...
Çanakkale'de beklenen yağmur başladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen yağmur başladı
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (3)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor (2)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de ...
Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı
YEREL HABERLER Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de yapılamıyor
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferi bugün de ...
Ezine ve Bayramiç’e büyük yatırım
YEREL HABERLER Ezine ve Bayramiç’e büyük yatırım
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan ...
Yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi
YEREL HABERLER Yurt dışı kaynaklı 138 yasadışı bahis sitesine ...
Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor ...
Mehmet Çavuş Belgeseli´nin tanıtım videosu yayınlandı
YEREL HABERLER Mehmet Çavuş Belgeseli´nin tanıtım videosu yayınlandı
Bozcaada’ya yarınki bazı seferler iptal edildi
YEREL HABERLER Bozcaada’ya yarınki bazı seferler iptal edildi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı
YEREL HABERLER Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı
Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere jandarma engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de yasa dışı bahis ve müstehcen sitelere ...
Çanakkale’de hamsi fiyatları 45 lira oldu Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı ve Çanakkale Merkez 1 No’lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz’dan ‘yunus balıklarının kontrollü avlanması’ çağrısına tepki
YEREL HABERLER Çanakkale’de hamsi fiyatları 45 lira oldu Tarım ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Çanakkale'de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de tüm okullarda İstiklal Marşı okundu
Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu
YEREL HABERLER Çanakkale’de bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı ...
Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de tavuk yüklü TIR, su kanalına devrildi
Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü silüeti belirdi
YEREL HABERLER Kedi Yolu ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü ...