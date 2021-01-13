AK Partili Turan: “Alan kılavuzlarıyla ilgili sürece ilgisizi olamayız”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde misafir ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, alan kılavuzlarını ilgilendiren meseleler de masaya yatırıldı.

Çanakkale’nin tarihini medeniyetlere açılan altın kapıya benzeten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Her köşesi tarihe şahitlik etmiş, tarihin ve ecdadın emaneti Çanakkale’mize bu bilinçle hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çanakkale’mizin kadim tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi. Tarihi Alan Başkanlığımız, milli beraberliğimizin ve kardeşliğimizin harcı olan bu mukaddes topraklarda önemli bir misyon üstleniyor. Bizleri ziyarete gelen İsmail Kaşdemir başkanımızla beraber tarihi alanda yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gündemdeki yaklaşık 300 kişiyi ilgilendiren alan kılavuzlarıyla ilgili sürece de ilgisiz olamayız. Mahkeme kararıyla ihtiyaç haline gelen yeni kanun teklifi süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Bu konuda mahkeme kararı da tarafların kanaatleri de tabii ki bakanlığımızın ve Tarihi Alan Başkanlığımızın konuya yaklaşımı da göz önüne alınarak bir düzenleme yapılacaktır” dedi.

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