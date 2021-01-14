Çanakkale’de yılın ilk karı Kaz Dağları’na yağdı

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Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında kalan Kaz Dağları’na yılın ilk karı yağdı.



Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalanı köyü ile Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı köyleri arasında bulunan Kaz Dağları’na yılın ilk karı yağdı. Bin 774 metre rakımda yağan karın görüntüleri sonbaharın da izleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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