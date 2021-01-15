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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de kartpostallık kar manzaraları

İHA

Çanakkale’de kartpostallık kar manzaraları

Çanakkale’de dün gece geç saatlerde yağan kar yağışının ardından vatandaşlar soluğu şehrin yüksek kesimlerinde aldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından önce Kemel köyüne gelen vatandaşlar kartopu oynayıp, kızak binerek stres attı. Renkli anların yaşandığı köyde kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada Çanakkale için dün gece saatlerinde kar yağışı uyarısı verilmişti. Uzun zamandır beklenen kar kent merkezine değil, yüksek kesimlere yağdı. Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyüne gelen vatandaşlar burada kartopu oynayıp, kızak bindi. Köyün doğal manzarasına kar da eklenince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kızak binip, kartopu oynadılar
Durukan ailesi de Kemel köyüne gelerek karlı havanın tadını çıkardı. Güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen Müge Durukan, “Sabah sabah çıkıp, geldik. Kar oynayalım ve görelim istedik. Evde olmaktan zaten çok sıkıldık. Bugün Cuma, hafta sonu yasakları girmeden önce keyif yapalım istedik. Çayımızı içiyoruz, kartopu oynuyoruz” dedi.
Annesi ve babasıyla kartopu oynamaya gelen Ayşegül Durukan (8), “Şuan çok eğleniyorum. Babam beni kızakla kaydırıyor. Sabah kalkıp, geldik. Burada babamla biraz oyun oynayacağız, sonra da eve gideceğiz ama burada oynamak bana çok eğlenceli geldi” diye konuştu.
Kızı Ayşegül Durukan’ı kızağa bindiren baba Selçuk Durukan ise “Kar yağdığı gibi koştuk, geldik Kemel köyüne. Ailecek eğlenelim biraz diye kızağımızı çıkardık. Soğuk havayı özlemişiz. Evde duruyoruz devamlı, hafta sonu da yasak olduğu için bugün biraz karı görünce fırladık dışarı. Dükkanı falan açmadan geldik hemen bu tarafa” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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