Küçük kızı, FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin liralık altını çaldı (2)

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TUTUKLANDI

Çanakkale´de yaşayan C.U.´yu (12), FETÖ tehdidiyle kandırıp, 300 bin lira değerinde altın ve parayı alarak kaçtıktan sonra, polisin takibi sonucu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan Akın Onan (47), sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-15 20:48:02



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