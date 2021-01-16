Karda kalan vatandaşa jandarma desteği

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Çanakkale’nin Yenice İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların yardımına jandarma ekipleri koştu.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanarak yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. Araçlara zincir takılmasında sürücülere yardım eden ekipler, karda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını da unutmadılar.

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