Bahçesinde dev turp yetiştirdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Yazgülü Özpek'in tarlasında yetiştirdiği 3 kilo 400 gramlık turp görenleri şaşırtıyor.

Menderes Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesine sebze eken Yazgülü Özpek'in yetiştirdiği turp dikkat çekti. Bahçesinde 3 kilo 400 gramlık turp yetiştiren Özpek, ilk defa böylesi büyüklükte bir sebze yetiştirdiğini dile getirdi. Bahçesinde hiçbir kimyasal madde kullanmadığının da altını çizen Özbek, "Eşim Hüseyin Özpek ile birlikte bahçemizi değerlendiriyoruz. Kendisi bahçede benim en büyük yardımcım. Bahçemde sadece doğal hayvan gübresi kullanırım. Turpun yanında bahçemde domates, biber, börülce, bamya, patlıcan, kış aylarında ıspanak, karnabahar, marul, taze soğan, lahana gibi ürünler yetiştiriyorum. Annemden öğrendiğim gibi, doğal yöntemlerle üretim yapıyorum. Annemin 'dolaptan değil bahçeden çıkar' sözünü asla unutmam. Bu dev turp da bizim için sürpriz oldu. Bu boyuta gelmesi için herhangi özel bir şey kullanmadım. Hayvan gübrelerini dağıtmadan önce döktüğüm yere turpu diktiğim için bu kadar büyüdüğünü tahmin ediyorum. Diğer ürünlerimiz gibi afiyetle tüketeceğiz" dedi.

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