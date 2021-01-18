Çanakkale’de balık fiyatları el yakıyor Hamsiden sonra sarıkanat ve çinekop fiyatları da arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de balık fiyatları el yakıyor Hamsiden sonra sarıkanat ve çinekop fiyatları da arttı

İHA

Çanakkale’de balık fiyatları el yakıyor Hamsiden sonra sarıkanat ve çinekop fiyatları da arttı

Karadeniz ve İstanbul Boğazı’nda 10 günlük hamsi avlanma yasağının ardından bu süre 28 Ocak’a kadar uzatılınca diğer balık fiyatları da artışa geçti. Kilosu 2530 liradan satılan hamsi 40 liradan alıcı bulurken, 4050 liradan satılan çinekop ve sarıkanat ise 90100 lira arasında satılıyor.
Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, şu sıralar hamsi popülasyonunun tehlikeye girmesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kilosu 2530 liradan satılan hamsi, 10 günlük avlanma yasağının uzatılmasının ardından 40 liraya yükseldi. Bu yükseliş diğer balık fiyatlarına da yansıdı. 4050 lira arasında satılan çinekop ve sarıkanat 90100 liraya yükseldi.

“Taze hamsinin fiyatı 15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez”
Çanakkale’deki balık tezgahlarında çeşit çok olsa da miktarda azlık yaşanıyor. Kentte yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı, “Tezgahlarda vatandaşın talebini karşılayacak balıklar var ancak fiyatlar biraz yüksek. Hamside biliyorsunuz yasak var. 2530 liralardan fiyatı 40 liralara çıktı ama çeşitlilik gene de var. Diğer balık fiyatları da otomatik olarak artar. Şu anda hamsi çıkmadığı için piyasaya şoklu dondurulmuş hamsiler çıkıyor. Onların fiyatları uygun ama taze hamsinin fiyatı 1015 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez. Bu durum diğer balık fiyatlarını da illaki etkiler. Hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için biri azaldığında diğerinin fiyatı da otomatikman artıyor. Mesela tekir 3035 liraydı o bile 50 liraya çıktı” dedi.

Lüferin kilosu 170 lira
Tezgahlarda bu yıl çok nadir görülen lüferin ise zamanı geçmek üzere. Kilosu 170 liradan satılan lüferin tezgahlarda az görüldüğünü belirten Kaşıkçı, “Lüfer durumu bitti denebilecek kadar azaldı artık. Bizim umudumuz vardı ama bu sene lüfer olmadı. Lüferin şu an kilosu 160170 lira arasında. Genel olarak balık fiyatları; hamsi 40, sardalya 30, tekir 50, çipura 50, levrek 70, kupa 30 liradan satılıyor” diye konuştu.

“Ege ve Marmara hamsisi ilgi gördü, fiyatlar arttı”
Hamsi avlama yasaklarının belli dönemlerde yapılması gerektiğine dikkat çeken balıkçı Hasan Doğuştürk, “Balığın kendini toparlayabilmesi için 10 günlük avlanma yasağı çok kısa bir süreydi. Bu durum 28 Ocak’a kadar uzatıldı. Doğru yapıldı. Bence biraz daha uzatılması bile gerekiyor. Hamsinin gerekli boya ulaşabilmesi için belirli bir zaman içerisinde bu yasakların yapılması gerekiyor. Fiyatların artışı söz konusu, Karadeniz’de hamsinin avlanmasının yasak olduğu için bu sefer ne oluyor? Bizim Çanakkale bölgesi olsun, Ege ve Marmara bölgesindeki hamsiler ilgi görmeye başladı. Bu da otomatikman hamsi balığında fiyatın yükselmesine neden oldu” dedi.

Çinekop ve sarıkanat fiyatları arttı
Çinekop ve sarıkanat balıklarının da fiyatlarının arttığını söyleyen Doğuştürk, “Çinekop balığını bolluk zamanında 4050 liraya sattık. Şu anda 7075’e yükseldi. İri boy dediğimiz sarıkanatları 6070 liraya sattık şu anda ise 90 liraya yükseldi. Ocak ayının ortalarına geldik. Mevsim itibariyle genelde bu zamanlarda balık kendini yatak kısmı dediğimiz yerlere çekiyor. Bu nedenle balıkta azalma oluyor ve fiyatlarda da artış meydana geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı-Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden ...
Bahçesinde dev turp yetiştirdi
YEREL HABERLER Bahçesinde dev turp yetiştirdi
Biga Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Biga Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını ...
Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden ...
Çanakkale’de 5 kadını elle taciz eden zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çanakkale’de 5 kadını elle taciz eden zanlı adliyeye ...
Yenice'de buzlanan yolda tır şarampole devrildi
YEREL HABERLER Yenice'de buzlanan yolda tır şarampole devrildi
Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Çanakkale'nin ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de kar yağışı etkili oldu
Biga Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi
YEREL HABERLER Biga Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi
Çan belediyesi kara hazır
YEREL HABERLER Çan belediyesi kara hazır
Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de kar yağışı başladı (3)
Karda kalan vatandaşa jandarma desteği
YEREL HABERLER Karda kalan vatandaşa jandarma desteği
Ayvacık’ta metruk bina yangını
YEREL HABERLER Ayvacık’ta metruk bina yangını
Çanakkale Valisi Aktaş, Kirazlı uygulama noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Çanakkale Valisi Aktaş, Kirazlı uygulama noktasını ...
Çanakkale'de kar yağışı başladı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de kar yağışı başladı (2)
Karda aç kalan sokak hayvanlarını su ve mama bıraktılar
YEREL HABERLER Karda aç kalan sokak hayvanlarını su ve mama ...
Çanakkale CHP´de WhatsApp gerginliği
YEREL HABERLER Çanakkale CHP´de WhatsApp gerginliği
Ayvacık'a kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Ayvacık'a kar yağışı başladı
Çanakkale´de kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Çanakkale´de kar yağışı başladı
Başkan Öz: “Engelleri birlikte aşalım”
YEREL HABERLER Başkan Öz: “Engelleri birlikte aşalım”
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti