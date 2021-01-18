Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı (2)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'de aynı gün bir kız çocuğu ile 4 kadına elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan apartman görevlisi Hasan E. (43) sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. ÇANAKKALE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-18 16:32:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.