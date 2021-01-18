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Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor

DHA

Tüm Yerel-Sen Temsilcisi Hasan Kart: Çanakkale Belediyesi'ndeki üyelerimize baskı yapılıyor


Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Belediyesi tarafından üyelerine baskı yapıldığını öne süren Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Şube Temsilcisi Hasan Kart, "Üyelerimize yapılan baskıyı kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Bir an önce bu baskılara son vermelerini istiyoruz" dedi.
Tüm YerelSen Çanakkale Şube Temsilcisi Hasan Kart, düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Belediyesi'nde görevli iş yeri temsilcisi hakkında belediye idaresince usulsüz olarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Aynı çalışanın 2 yılda 7 kez görev yerinin değiştirildiğini ifade eden Kart, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde, üyelerine sistematik olarak baskı yapıldığını öne sürdü. Üyelerine yapılan baskının sona ermesini isteyen Hasan Kart, "Çanakkale Belediyesi'nde görev yapan iş yeri temsilcimiz ve aynı zamanda Balıkesir Şube Örgüt Denetleme Kurulu Üyemiz hakkında usulsüz olarak soruşturma açıldı. Ardından 3 ay açığa alındı. Disiplin cezasını İdare Mahkemesi kanalıyla bozdurduk. Ancak 7 kez görev yeri değiştirildi. Bizim gündeme getirmek istediğimiz hak, hukuk, adalet kavramıyla yola çıkan idarecilerin, adaletten ayrılmamalarını istiyoruz. Üyelerimize yapılan baskıyı kamuoyuna taşımaya devam edeceğiz. Bir an önce bu baskılara son vermelerini istiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-01-18 17:37:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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