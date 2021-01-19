Bozcaada'da eğlenmeye giden Ramazan Öksüz'ü döverek öldüren sanıklara ceza



Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, Ramazan Öksüz'ün (31) eğlenmek için gittiği mekanda dövülerek öldürülmesiyle ilgili görülen davada tutuklu sanıklardan 2'si 9 yıl, işletme sahibi de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz 5 sanığa ise, 5'er yıl hapis cezası verildi.

Bozcaada ilçesinde, 29 Haziran 2019 gecesi yaşanan olayda, Ramazan Öksüz, eğlenmek için gittiği mekanda dövülerek, öldürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Davanın dün görülen karar duruşmasına öldürülen Ramazan Öksüz yakınları ile bazı siyasiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Sinem Tabak, MHP İlçe Başkanı Haluk Doğan, CHP Meclis Üyesi Aykut Turgal ve Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz da duruşmayı izledi. Davayı takip eden Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz ise sağlık sorunu nedeni ile karar duruşmasına katılamadı. İYİ Parti İlçe Başkanı Cevdet Çebi de işi nedeniyle duruşmaya gelemedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Caner Akıl ve Fatih Andaç Kaya'yı 'Yaralama kastı ile öldürme' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan işletme sahibi Burak Olgu Babat'a ise, aynı suçtan takdir indirimi uygulayarak, 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuksuz 5 sanığı da 5'er yıl hapis cezasına mahkum etti.

'KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Ramazan Öksüz´ün ailesinin avukatı Uğur Soysal, "Mahkeme tüm sanıklara `kastı aşan öldürme´ suçundan ceza verdi. Tutuklu iki sanığa takdir indirimi uygulanmadan 9 sene hapis cezası verildi. Tutuklu işletmeci Burak Olgu Babat´a indirim uygulanarak 7 buçuk sene hapis cezası verildi. Diğer sanıklara da indirim oranı daha geniş tutularak 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk hali devam ediyor. Diğerleri tutuksuz olarak devam ediyor. Daha yargılama tam olarak bitmedi, bundan sonra İstinaf aşaması var. Muhtemelen sonrasında da Yargıtay aşaması olacak. En azından yerde savunmasız şekilde yatan Ramazan´a tekmeler ile kafasına vuran üç sanığın `kasten öldürme´ suçundan, diğerlerinin de kasten adam öldrümeye yardım etme suçundan cezalandırılmasını bekliyorduk. Dolayısıyla kararı istinaf edeceğiz" dedi.

DHA, MUHABİRİNİ TEHDİT ETTİLER

Öte yandan, sanık yakınları karar duruşması öncesi Demirören Haber Ajansı Muhabiri Serkan İlik'e hakaret edip, tehditler savurdu. İlik, emniyete giderek, bu kişilerden şikayetçi oldu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK

2021-01-19 13:17:59



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